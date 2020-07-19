Київське "Динамо" в останньому турі чемпіонату України несподівано програло "Колосу". Через рекордну 9-у поразку в рамках одного сезону "Динамо" ледь не пролетіло повз Лігу чемпіонів.

Колос – Динамо 2:0

Голи: Лисенко, 54, Вільх'яльмссон, 70 (п)

Вилучення: Мілько, 90+5 (Колос)

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Для киян завдання на матч було максимально просте – не програти, повідомляє 24 канал. У випадку здобуття бодай одного очка "Динамо" гарантувало собі срібні нагороди чемпіонату України та участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для "Колоса" матч не мав турнірного значення, адже "колоски" закріпилися на шостому місці та зіграють у плей-офф за Лігу Європи.

Безгольовий початок

"Динамо" агресивніше розпочало поєдинок. Перший напівмомент мав Русин. Після пасу на хід Назарій увійшов у штрафний, але не зміг завдати акцентованого удару.

Двічі дальніх пострілів завдавав Буяльський: одного разу Віталій пробив вище, а іншого – поцілив у стійку.

Дальнім ударом намагався забити Де Пена. Уругваєць на 27 хвилині майстерно приборкав м'яч, пробіг декілька метрів та пробив повз ворота.

У середині тайму "Колос" перехопив ініціативу і змусив "Динамо" оборонятися.

На 38 хвилині "хлібороби" розігнали чудову атаку, яка завершилася небезпечним ударом Морозка. Гравець перед штрафним змістився у центр та завдав обвідного удару. Бущан здійснив прекрасний порятунок.

Через хвилину Бущан вдруге врятував "Динамо". Лисенка забули у штрафному киян: Володимир приборкав м'яч та пробив у нижній кут. Георгій знову був на висоті.

"Динамо" на сміливі дії господарів відповіло ударом Циганкова. Буяльський віддав у штрафний на хід Віктору і той пробив у руки Волинцю.

Ганебна поразка

Відразу по перерві від голу господарів врятував Волинець. Русин не зустрів опору оборонців "Колоса" і з меж штрафного вицілював у дальній кут. Голкіпер витягнувся, мов стріла та парирував м'яч у стійку.

На 54 хвилині гри "Динамо" несподівано пропустило. Циганков перед штрафним втратив м'яч. Після цього Лисенко отримав навіс з флангу та пробив головою у кут – 1:0.

"Динамо" помітно занервувало і дозволило "Колосу" створити ще один момент. Оріховський з надзвичайно небезпечної позиції перед штрафним пробив вище воріт.

На 62 хвилині Кендзьора "запалив свічку" у штрафному "Колоса", після якої м'яч опинився у Циганкова. Віктор з дуже близької відстані до воріт Волинця влучив у Буяльського.

На 70 хвилині "Колос" заробив пенальті: Шапаренко у штрафному збив Вільх'яльмссона. Сам Арні впевнено реалізував одинадцятиметровий – 2:0.

У паралельному матчі "Зоря" грала внічию 1:1 з "Десною", що було на руку "Динамо". Втім, перемогла "Зорі" і поразка киян означала, що саме луганці вийдуть у Лігу чемпіонів.

Справжній шедевр ледь не вдалося створити Кадірі. Футболіст "Динамо" завдав дальнього удару, проте Волинець витягнув м'яч з-під поперечини.

Головною зброєю киян у грі були дальні удари, адже з комбінаціями було вкрай важко. На 79-й хвилині дальнього удару завдав Цітаішвілі, проте точно в руки голкіперу.

На 88 хвилині хороший шанс відіграти бодай один м'яч мав Де Пена. Карлос увірвався у штрафний та пробив на силу точно в голкіпера.

У компенсований час "Колос" залишився у меншості через вилучення Мілька.

Попри фінальний натиск "Динамо" не спромоглося бодай на гол і вперше в історії програло "Колосу". На щастя для киян, "Зоря" не виграла у паралельній грі. Таким чином, "Динамо" виграло срібло УПЛ та зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Колос – Динамо відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ