Жива легенду тенісу швейцарець Роджер Федерер пропускає сезон 2020 не тільки через карантин, але й травму. Тренер 38-річного тенісиста Северин Люти розповів, чи піде Федерер з тенісу у 2021 році.

За словами Люти, Федерер навряд чи завершить кар'єру у 2021 році. Та він зазначив, що такий сценарій не можна виключити на 100%, інформує Eurosport.

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Федерер любить життя у турі

Люти переконаний, що Роджер, який перебуває у професійному тенісі з 1998 року, як і раніше любить життя у турі.

"Я ніколи не чув, щоб він говорив, що йому слід зупинитися, тому що він хоче змінити спосіб життя або втомився від переїздів", – заявив Люти.

Він зазначив, що Федерер, в активі якого 103 титули, навряд чи розглядає завершення кар'єри у 2021 році.

Нічого не можна виключати на 100%, але, з огляду на як Роджер любить теніс і проводити час з друзями, які є у нього в усьому світі, не думаю що він розглядає відхід з тенісу в 2021 році,

– зазначив тренер.

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Травма Федерера