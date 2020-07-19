Чи завершить Роджер Федерер кар'єру у 2021 році: відповідь тренера
Жива легенду тенісу швейцарець Роджер Федерер пропускає сезон 2020 не тільки через карантин, але й травму. Тренер 38-річного тенісиста Северин Люти розповів, чи піде Федерер з тенісу у 2021 році.
За словами Люти, Федерер навряд чи завершить кар'єру у 2021 році. Та він зазначив, що такий сценарій не можна виключити на 100%, інформує Eurosport.
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Федерер любить життя у турі
Люти переконаний, що Роджер, який перебуває у професійному тенісі з 1998 року, як і раніше любить життя у турі.
"Я ніколи не чув, щоб він говорив, що йому слід зупинитися, тому що він хоче змінити спосіб життя або втомився від переїздів", – заявив Люти.
Він зазначив, що Федерер, в активі якого 103 титули, навряд чи розглядає завершення кар'єри у 2021 році.
Нічого не можна виключати на 100%, але, з огляду на як Роджер любить теніс і проводити час з друзями, які є у нього в усьому світі, не думаю що він розглядає відхід з тенісу в 2021 році,
– зазначив тренер.
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Травма Федерера
- У Федерера травма коліна, про яку стало відомо на початку сезону. Роджер травмувався після чвертьфіналу Australian Open-2020.
- Швейцарець вийшов у півфінал і попри біль відіграв весь поєдинок проти Новака Джоковича. Федерер ніколи не знімався з матчів.
- Згодом Роджер повідомив, що повернеться на корт влітку через операцію.
- Однак він не зміг відновитися так швидко, як очікувалося. Окрім того, швейцарцю зробили ще одну операцію. До кінця сезону Федерер не зіграє.
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