В Угорщині 19 липня відбувся третій етап Формули-1 сезону 2020. На трасі "Хунгароринг" в Будапешті доволі прогнозовану перемогу здобув британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Хемілтон, який напередодні виграв кваліфікацію, від старту не мав ніяких проблем і перетнув фінішну лінію першим, повідомляє 24 канал. Другим на подіумі опинився пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик Mercedes Валттері Боттас завершив гонку третім.

До теми: Пілоти Mercedes на чолі з Хемілтоном розірвали кваліфікацію гран-прі Угорщини

Хід гонки

Ще до старту гран-прі стало зрозуміло, що вболівальників чекає незабутня гонка. Перед початком гонки пілот Red Bull Макс Ферстаппен пошкодив болід, не впоравшись з керуванням. Та механіки встигли полагодити болід і нідерландець стартував.

Drama BEFORE the start!



Watch @Max33Verstappen hit the barriers on his way to the grid#HungarianGP #F1 https://t.co/foO3EsXyBs — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Через те, що в Будапешті падав дощ, гонщики вирішили стартувати на intermediate – проміжна гума для мокрої траси. Під час прогрівального кола гонщики Haas заїхали в бокси, щоб "перевзутися". Як показав старт гонки, це було правильне рішення.

На старті відразу декілька позицій втратив пілот Mercedes Валттері Боттас і гонщик Racing Point Серхіо Перес. Натомість вдало стартував Ферстаппен піднявшись на третє місце.

LAP 1/70



Bottas fluffs his lines at the start and drops down to P6



Stroll up to P2 and Verstappen up to P3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1Tr9HGSU8s — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Від другого кола пілоти почали змінювати гуму на м'якшу, тому гонщики Haas на деякий час опинилися у топ-5. Найбільше програли McLaren, які вилетіли з топ-5.

Льюїс Хемілтон впевнено утримував перше місце. Гонщик Red Bull Алекс Албон, який провалив кваліфікацію, почав швидко відігравати позиції і вже до 15 кола був 8-м.

Перший схід відбувся на 18 колі. Задимівся Alpha Tauri П'єра Гаслі.

LAP 18/70



Smoke coming from Pierre Gasly's AlphaTauri - and he becomes the first driver to retire from the race #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/VA9rPihsVd — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Чи не найповільнішим на трасі був пілот Ferrari Шарль Леклер, якому під час піт-стопу поставили soft. Помилка з гумою коштувала Леклеру втрати позицій, тому він на 21 колі пішов на другий піт-стоп і отримав жорстку гуму.

Слідом за Леклером жорстку гуму поставили його партнеру Себастьяну Феттелю – у Ferrari відверто не надіялися на дощ, який гонщикам обіцяли половину гонки.

На 34 колі Леклер завдяки свіжішим колесам пройшов Ландо Норріса з McLaren.

LAP 34/70



Norris ️ Leclerc - you love to see it



After duelling for three laps, Charles eventually wins the battle and takes P12 from Lando#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/0YZb14iAnW — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

На тому ж колі Боттас "перевзувся", але отримав гуму середньої жорсткості. Після цього майже всі гонщики заїхали в бокси, щоб змінити колеса.

Ближче до 41 кола Боттас почав наздоганяти Ферстаппена і різниця між пілотами складала 4 секунди. На 46 колі Валттері вже був у зоні DRS, але не починав атакувати.

Натомість на 8-е місце вийшов Даніель Ріккардо з Renault, обійшовши Haas Магнуссена.

На 50 колі несподівано у боксах побував Боттас і відставання від Ферстаппена було понад 20 секунд. На тому ж колі у боротьбі за 10-е місце Карлос Сайнс сів на хвіст Леклеру.

Через 11 кіл атаки Сайнса на свого майбутнього партнера завершилися успіхом. Іспанець пройшов Леклера.

Не пощастило Боттасу, який не зміг обігнати Ферстаппена на останньому колі і фінішував третім. На четвертому місці фінішну лінію перетнув Ленс Стролл з Racing Point.

П'яту позицію посів Албон, який наприкінці гонки випередив пілота Ferrari Себастьяна Феттеля. Також в очковій зоні фінішували Перес, Ріккардо, Магнуссен і Сайнс.



Результати гран-прі Угорщини / Фото twitter.com/f1