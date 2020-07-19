Українська тенісистка Еліна Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. На турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.

Еліна Світоліна програла Петковіч у двох сетах, повідомляє 24 канал. Поєдинок тривав півтори години.

До речі: Світоліна зазнала розгромної поразки у півфіналі турніру в Берліні

Еліна Світоліна – Андреа Петковіч 0:2 (4:6, 6:7)

32-річна Петковіч агресивно розпочала матч і повела у першому сеті з рахунком 5:0.

За рахунку 5:1 українка відіграла два сет-боли і ледь не врятувала партію. Еліна скоротила відставання до 5:4 і могла зрівняти рахунок.

Проте у 10-у геймі Петковіч знову відібрала подачу Еліни та виграла сет.

На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого досить впевнено захищали свої подачі аж до тай-брейку.

У тенісній лотереї удача була на стороні німкені, яка розгромила українку 7:1.