Еліна Світоліна програла Петковіч на турнірі в Берліні
Українська тенісистка Еліна Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. На турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.
Еліна Світоліна програла Петковіч у двох сетах, повідомляє 24 канал. Поєдинок тривав півтори години.
До речі: Світоліна зазнала розгромної поразки у півфіналі турніру в Берліні
Еліна Світоліна – Андреа Петковіч 0:2 (4:6, 6:7)
32-річна Петковіч агресивно розпочала матч і повела у першому сеті з рахунком 5:0.
За рахунку 5:1 українка відіграла два сет-боли і ледь не врятувала партію. Еліна скоротила відставання до 5:4 і могла зрівняти рахунок.
Проте у 10-у геймі Петковіч знову відібрала подачу Еліни та виграла сет.
На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого досить впевнено захищали свої подачі аж до тай-брейку.
У тенісній лотереї удача була на стороні німкені, яка розгромила українку 7:1.