19 липня луганська "Зоря" та чернігівська "Десна" зіграли у вирішальному турі УПЛ. Матч закінчився бойовою нічиєю.

Зоря – Десна 1:1

Голи: Хомченовський, 53 – Будківський, 20

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Непомітно підійшла пора завершувати черговий сезон національної першості. Командам з верхньої шістки вдалося зберегти інтригу в боротьбі за підсумкову другу сходинку в турнірній таблиці, на яку претендували два колективи.

Для луганської "Зорі" навіть перемога в матчі проти колективу Олександра Рябоконя мало що вирішувала в турнірній боротьбі, якщо київському "Динамо" вдалося б зломити оборону "Колоса" з Ковалівки. Але інтрига збереглася.

"Зоря" активніше розпочала матч, але удача була на стороні "Десни". На 11-й хвилині удар Будківського головою після подачі з лівого флангу відправив м'яч у бік від лівого каркаса воріт Шевченка.

А на 20-й хвилині "сіверяни" відкрили рахунок у матчі – розкішні бічні ножиці від Будківського, після прийому м'яча на груди в центрі чужій штрафної. Гольова подача з правого флангу – за Коноплею.

Відео голу Будківського

Також у першій половині матчу Паст врятував ворота чернігівців. Воротар з-під поперечини дістав м'яч після удару Хомченовського з лівого флангу.

Після перерви луганчани відновили паритет. Хомченовський збив павутину у лівій "дев'ятці" чужих воріт ударом від протилежного кута штрафного по розкішній дузі – 1:1.

Відео голу Хомченовського

За декілька хвилин той же Буківський був близькийЮ щоб знову вивести "Десну" вперед. У поперечину м'яч потрапив після удару головою з центру штрафний від футболіста, який замикав подачу з лівого флангу.

Наприкінці матчу Михайличенко зорав бровку, випереджаючи Конполю на чужій половині, після чого пробив вище ближнього верхнього кута.