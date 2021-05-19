Маліновський у Челсі, новий тренер Олександрії: топ-новини спорту 18 травня

У вівторок, 18 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України може зіграти у Дніпрі

Підопічні Андрія Шевченка можуть провести один з контрольних спарингів поза межами Харкова. Дніпро може прийняти гру національної команди зі збірною Північної Ірландії.

Цікаво прочитати Олімпійська надія України: ексклюзив із найкращою стрибункою у висоту у світі Ярославою Магучіх

Спершу поєдинок повинен був відбутись на НСК "Олімпійський", але на головній арені країни відбудеться заміна газону.

Календар товариських матчів збірної України

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

Маліновський під прицілом у Челсі

Головний наставник "аристократів" Томас Тухель хоче бачити Руслана у своїй команді. Маліновський у цьому сезоні-2020/2021 став один із лідерів на полі, своєю грою привернув увагу багатьох топ-клубів Європи.

Transfermarkt оцінює українця у 21 мільйон євро. Контракт Маліновського з бергамівцями розрахований до кінця червня 2023 року.

Спеціалізований портал

У нинішньому сезоні в активі українця 41 матч у футболці Аталанти. За зіграні поєдинки гравець збірної України наколотив 9 голів та віддав 12 асистів. Цікаво, що на сайті Серії А у нашого футболіста вкрали одну гольову передачу, написавши 11 результативних передач.

Новий тренер Олександрії

Тренерське крісло Олександрії очолив Юрій Гуда. Спеціаліст – вихованець олександрійського футболу, який до цього з 2014 року працював у структурі клубу.

Оце так Ребров відмовився очолити АЕК

Наскільки з ним підписано контракт – не уточнюється. Фахівець став наступником Володимира Шарана, який віддав клубу майже 8 років.

Скасувався і переїзд Сергія Реброва у грецький АЕК. Угорський Ференцварош зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту українського тренера. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.

​Бій Усика та Джошуа може таки відбутись

Команда Олександра Усика не втрачає надію провести бій проти Ентоні Джошуа. Промоутер Олександр Красюк відновив перемовини з Едді Хірном – менеджером британського боксера.

Усик скористається рішенням проти Ф'юрі