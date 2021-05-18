Про призначення нового головного тренера команди повідомляється на офіційному сайті Олександрії. Наскільки з ним підписано контракт – не уточнюється.
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Юрій Гура покликаний замінити Володимира Шарана, який покинув Олександрію по закінченні сезону.
"Юрій Володимирович отримав завдання – в наступному сезоні не тільки побудувати нову команду, але й покращити результати. Ми ставимо собі амбітні завдання повернутися до п’ятірки кращих команд, що дає великі перспективи", – заявив під час представлення тренера президент Олександрії Сергій Кузьменко.
Що відомо про Юрія Гуру
- Юрій Гура є вихованцем олександрійського футболу. Як професійний футболіст дебютував у складі Поліграфтехніки в 1994 році. Двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів України серед команд Першої ліги (сезон 1993/94 та 2000/2001 рр.).
- У першій декаді 2000-х років виступав у вищому дивізіоні казахстанського футболу. У складі ФК Женис став переможцем національного чемпіонату та національного кубка.
- У 2008 році приєднався до головківського УкрАгроКома, за яку виступав як граючий тренер. У травні 2009 року команда завоювала кубок Кіровоградської області та здобула право виступати у Кубку ААФУ, в якому дійшла до півфіналу. У чемпіонаті області 2009 року команда посіла друге місце.
- У 2011 році Юрію Гуру було призначено на позицію головного тренера команди УкрАгроКом. Під його керівництвом команда у Другій лізі провела 60 матчів: 34 перемоги, 13 нічиїх, 13 поразок. Різниця м'ячів: 94-50=+44. У сезоні 2012/13 років головківська команда стала чемпіоном Другої Ліги в групі Б і вийшла до Першої Ліги.
- У березні 2014 року Юрій Гура отримав тренерський диплом UEFA категорії PRO.
- З червня 2014 року Юрій Гура працює тренером у ФК Олександрія.