Усик потролив Ломаченка під час спільної пробіжки по узбережжю: відео
Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко разом готуються до своїх наступних боїв. Без жартів між ними не обходиться
Один з таких випадків опублікував Усик в Instagram.
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На відео видно, як Усик під час пробіжки звертається до свого майбутнього суперника Дерека Чісори.
"Дерек, де ти? Дерек, я біжу!", – кричить Усик на відео.
На відео, окрім нього, також його син та Василь Ломаченко. Саме останній і став жертвою насмішок зі сторони Усика.
Чемп, чемп біжить! Сину, дай дорогу чемпу! Сину, не топи, не топи так, а то він зараз видихнеться нахр*н,
– пожартував з Ломаченка Усик.
Наступні бої Усика та Ломаченка
Коли саме обоє боксерів проведуть свої бої – поки невідомо. Усик повинен битися з британцем Дереком Чісорою. Саме до нього він і звертався на відео. Цілком ймовірно, що їх бій відбудеться в жовтні.
Щодо Ломаченка, то і його бій проти Теофімо Лопеса хоча офіційно і підтверджений, але поки без дати. Хоча американський боксер заявив, що він відбудеться 3 жовтня.
Додамо, що в геотезі до відео вказано Loma Sport Hotel. Мова йде про готель, який Ломаченко відкрив у Затоці, що в Одеській області.