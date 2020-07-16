Спортивний директор чернігівської "Десни" Вадим Мельник розповів, що клуб не зможе проводити домашні матчі єврокубків в рідному місті. Керівництво активно розглядає декілька стадіонів.

Спортивний директор Вадим Мельник зізнався у інтерв'ю Zbirna, що команда змушена буде проводити матчі у іншому місті.

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"Десна" у пошуках стадіону

За його словами, кваліфікацію можна буде зіграти на "Оболонь-Арені" або стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського у Києві.

Груповий раунд можуть прийняти НСК "Олімпійський", "Арена-Львів", "Дніпро-Арена" та стадіон "Чорноморець". Зараз це запитання на стадії опрацьовання. тому остаточного рішення поки немає.

Також він заявив, що не знає. коли точно домашній стадіон "Десни" буде готовий після реконструкції. Стадіон не належить місту, це державний об'єкт.

Спортивний директор відповів, що у матчі "Динамо" – "Зоря" буде вболівати за красивий футбол, але покладатись потрібно лише на свій клуб та його сили, щоб здобути позитивний результат для "Десни".

Зараз команда Рябоконя посідає четверту сходинку та змагається із "Динамо" та "Зорею" за срібло чемпіонату. Чернігівська команда відстає від суперників на 1 та 2 очки відповідно.

У 31 турі на "Десну" очікує непростий поєдинок проти "Олександрії". "Динамо" ж зустрінеться із "Зорею" у спекотному матчі за путівку у Лігу чемпіонів.