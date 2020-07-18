Львівські "Карпати" можуть просто зникнути, якщо команда не буде виступати в Першій лізі. Новий співвласник клубу Олег Смалійчук не планує фінансувати команду, якщо вона виступатиме в аматорах чи Другій лізі.

Інформацію про нову вимогу Смалійчука опублікувало видання Sport.ua з посиланням на власні джерела.

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"За нашою інформацією, якщо "Карпати" таки не будуть допущені до змагань у Першій лізі, Олег Смалійчук готовий розпустити клуб. Тобто в цьому випадку навіть не йде мова про участь в аматорському чемпіонаті: "Карпати" просто зникнуть", – йдеться в повідомленні журналістів.

Чому "Карпати" можуть не допустити до участі в Першій лізі

"Карпати" вже точно вилітають з УПЛ. Команда не зіграла два матчі чемпіонату, і за регламентом на них очікує виключення з турніру. В клубу було ще 10 днів, щоб подати апеляцію, та навряд чи вони це зроблять. Команда і так вилітала за спортивним принципом, посідаючи останнє місце в турнірній таблиці.

Тож команда мала б продовжити з наступного сезону виступати в Першій лізі. Але є проблема з необхідністю прийти атестацію. "Карпати" не відповідають одному із критерії – в них є заборгованість у розмірі близько 5 мільйонів євро.

Про борг клубу йдеться і на офіційному сайті "Карпат". І компанія Смалійчука Mendil Limited навіть "готова взяти на себе зобов’язання протягом певного часу погасити усі накопичені борги ФК "Карпати", щоб успішно пройти атестацію на участь команди у наступному сезоні у Першій лізі". Однак в замін Смалійчук вимагає зустрічі з представниками другого співвласника клубу – офіційно Krisal Holdings Ltd, а фактично – олігархом Ігорем Коломойським, щоб провести загальні збори учасників та вирішити питання про можливість купівлі частки клубу. Sport.ua пише, що попередній співвласник Петро Димінський обіцяв Смалійчуку організувати зустріч з Коломойським, коли продавав клуб. Але його обіцянка залишилася лише словами.

Тож якщо "Карпати" не покриють свій борг, то вони не отримають ліцензії для участі в Першій лізі. За таких умов Смалійчук і може оголосити про розпуск клубу.