Футболіста "Динамо" Цітаішвілі номінували на премію Golden Boy 2020
Видання Tuttosport представило список зі ста претендентів на премію Golden Boy 2020. Цього року за нагороду знову побореться український футболіст.
Цітаішвілі єдиний український номінант
Серед номінантів з українських футболістів – хавбек київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі. Про це повідомляє Tuttosport.
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Також у списку є ще один представник чемпіонату України. На нагороду претендує бразильський півзахисник "Шахтаря" Тете.
Серед іменитих футболістів на премію претендують:
- Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д)
- Каллум Хадсон-Одоі ("Челсі")
- Альфонсо Девіс ("Баварія")
- Ансуї Фаті ("Барселона")
- Філ Фоден ("Манчестер Сіті")
Проголосувати можна на сайті Tuttosport.