Світоліна зазнала розгромної поразки у півфіналі турніру в Берліні
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла виграти другий виставковий мінітурнір в Берліні. У півфіналі українка поступилася Анастасії Севастовій.
Матч виявився доволі коротким, а Світоліна поступилася з розгромним рахунок, двічі програвши 1:6, пише 24 канал.
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Світоліна на початку взяла свій гейм, після чого дозволила суперниці виграти дев'ять геймів поспіль – шість у першому сеті та ще три у другому. Після цього Севастова ще один раз реалізувала брейк, довівши матч до перемоги.
Еліна Світоліна – Анастасія Севастова 0:2 (1:6, 1:6)
Варто додати, що ці тенісистки зіграли у півфіналі попереднього мінітурніру в Берліні. Правда тоді гра відбулася на трав'яному корті (цього разу тенісистки грали на харді в ангарі берлінського аеропорту). У цьому матчі Світоліна перемогла, згодом вигравши і турнір.