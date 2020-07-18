Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла виграти другий виставковий мінітурнір в Берліні. У півфіналі українка поступилася Анастасії Севастовій.

Матч виявився доволі коротким, а Світоліна поступилася з розгромним рахунок, двічі програвши 1:6, пише 24 канал.

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Світоліна на початку взяла свій гейм, після чого дозволила суперниці виграти дев'ять геймів поспіль – шість у першому сеті та ще три у другому. Після цього Севастова ще один раз реалізувала брейк, довівши матч до перемоги.

Еліна Світоліна – Анастасія Севастова 0:2 (1:6, 1:6)

We have our finalist.



Anastasija Sevastova defeats Elina Svitolina in two quick sets, 6-1, 6-1 at @bett1aces. #bett1aces pic.twitter.com/pkGPwTK7V5 — Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2020

Варто додати, що ці тенісистки зіграли у півфіналі попереднього мінітурніру в Берліні. Правда тоді гра відбулася на трав'яному корті (цього разу тенісистки грали на харді в ангарі берлінського аеропорту). У цьому матчі Світоліна перемогла, згодом вигравши і турнір.