Гравець збірної України Бутко зізнався, що потайки перехворів на коронавірус
Захисник Богдан Бутко, який на правах оренди виступає за польський "Лех", зізнався, що міг перехворіти на коронавірус. Зараз в нього в крові є антитіла, а сам він схильний до того, щоб інфікуватися.
Інформацію про ймовірну інфекцію та як він її переніс, футболіст розповів в коментарі телеканалу "Футбол".
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"Я нікому не розповідав, що захворів, швидше за все, на коронавірус. Я потрапив на самоізоляцію на два тижні. До речі, зараз ми здаємо тест в команді. Показує, що у мене є схильність до коронавірусу. Доводиться по 2-3 рази здавати кров. Швидше за все, в крові є антитіла", – наводить слова футболіста канал "Футбол".
Бутко також розповів, що він чимало часу провів у самоізоляції – двічі по 14 днів.
"Коли прийняли рішення, що не будуть догравати чемпіонат, я поїхав додому. Тут також просидів 14 днів на карантині. Пробув місяць в Україні, потім повернувся в Польщі, де ще відбув 14-денну самоізоляцію. У чотирьох стінах я побував пристойно", – розповів Богдан Бутко.
- Варто нагадати, що права на Богдана Бутко належать донецькому "Шахтарю". За польських "Лех" гравець виступає на правах оренди.
- За "Лех" виступає ще один українець – Володимир Костевич.
- Богдан Бутко викликався до збірної України, у тому числі зіграв у матчах відбору на Євро-2020.