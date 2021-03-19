Виліт Динамо та Шахтаря з Ліги Європи, ціна Ярмоленка: головні новини спорту 18 березня

Київське Динамо та донецький Шахтар вилетіли з Ліги Європи. Андрій Ярмоленко втратив у трансферній вартості. ФІФА отримало звернення через стадіон імені Шухевича. Такими були головні новини у світі спорту в четвер, 18 березня.

Виліт Динамо та Шахтаря

Далі у Лізі Європи – без українських клубів. Обидва українські представники – Динамо та Шахтар – програли і матчі-відповіді 1/8 фіналу. І вилетіли з турніру.

Першим у Києві програв Шахтар. "Гірники" поступилися Ромі. За італійський клуб дублем відзначився Майораль. За Шахтар єдиний гол забив Жуніор Мораес.

Динамо ж на виїзді поступилося Вільярреалу. Херард Морено ще у першому таймі оформив дубль.

Відтак визначилися усі учасники чвертьфіналу. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 19 березня.

Шахтар продав Соболя у Брюгге

Бельгійський Брюгге вирішив скористатися своїм правом, та викупив орендованого у Шахтаря захисника Едуарда Соболя. Контракт розрахований до 2024 року.

На стадіоні Шухевича хочуть заборонити проводити матчі

ФІФА просять втрутитися у присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича. Відповідне звернення на адресу президента ФІФА відправив Центр Симона Візенталя. Там Шухевича назвали "нацистським помічником".

Ломаченко не битиметься з Вальдесом

Український боксер Василь Ломаченко продовжує перебувати у пошуках наступного суперника. Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес нібито міг стати суперником українця. Але його тренер спростував цю інформацію.

Усик ніяк не може домовитися про бій з Джойсом

Олександр Усик та Джо Джойс можуть провести бій у 2021 році. Однак поки сторони ніяк не можуть дійти згоди. Усик заявив, що його не влаштували умови, які запропонувала сторона Джойса. І заявив, що вони надали свої. Але в Джойса заявили, що вони нічого не отримували від Усика.

Тайсон проведе черговий бій

А поки українські боксери в очікуванні своїх майбутніх боїв та суперників, Майк Тайсон готується до наступного бою. Його він запланував провести 29 травня. От тільки суперника тримає у таємниці.

Ярмоленко знову впав в ціні

Український вінгер Андрій Ярмоленко з кожним роком продовжує падіння у вартості. За рік він втратив 7 мільйонів євро. А за 3,5 роки він подешевшав на 20 мільйонів євро. Тепер Ярмоленко оцінюється в 5 мільйонів євро.