Бою не буде: команда чемпіона WBC спростувала переговори з Ломаченком
Український боксер Василь Ломаченко продовжує перебувати у пошуках наступного суперника. Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес нібито міг стати суперником українця.
Джерело:твітер Стіва Кіма
Непереможний Оскар Вальдес не планує боксувати з Ломаченко. Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза журналісту Стіву Кіму.
До слова Бій з Ломаченком все ще можливий: Хейні хоче зустрітися з українцем замість Лінареса
Франк Еспіноза, менеджер чемпіона світу за версією WBC у першій легкій вазі Оскара Вальдеса, розповів мені, що будь-які чутки про поєдинок з Василем Ломаченком взагалі не відповідають дійсності. Не було ніяких переговорів, але він сказав, що вони з Вальдесом хочуть провести ще два бої у 2021 році,
– зазначив журналіст.
- Журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум повідомив, що Вальдес розпочав переговори про бій з Ломаченком.
- А перед цим 33-річний Ломаченко дав інтерв'ю, в якому заявив, що може перейти у другу напівлегку вагу. Також Василь сказав, що готовий зустрітися з Вальдесом.
- Втім, за словами українця, все залежить від промоутера Боба Арума.
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