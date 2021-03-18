Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко втратив у ціні. Спеціалізований статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який виступає за Вест Хем, тепер оцінюється у 5 мільйонів євро.

До речі Роман Яремчук увійшов у топ-3 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

У порівнянні з попереднім оновленням, яке відбулося 13 жовтня 2020 року, Ярмоленко втратив у ціні 2,5 мільйона євро. Тоді українець коштував 7,5 мільйона євро.

Регрес у ціні Ярмоленка

28 грудня 2017 року – 25 мільйонів євро

13 серпня 2018 року – 23 мільйони євро

13 серпня 2019 року – 20 мільйонів євро

10 грудня 2019 року – 15 мільйонів євро

9 березня 2020 року – 12 мільйонів євро

8 квітня 2020 року – 9,5 мільйона євро

13 жовтня 2020 року – 7,5 мільйона євро

18 березня 2020 року – 5 мільйонів євро

У сезоні-2020/2021 Ярмоленко зіграв за Вест Хем 21 матч. У його активі 3 голи та 4 асисти. Ярмоленко тільки недавно повернувся у загальну групу лондонців після травми.

Водночас незмінною залишилася вартість гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченко. Футболіста збірної України надалі оцінюють у 20 мільйонів євро.