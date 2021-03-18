Ярмоленко знову втратив у ціні по версії Transfermarkt
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко втратив у ціні. Спеціалізований статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Джерело:Transfermarkt
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який виступає за Вест Хем, тепер оцінюється у 5 мільйонів євро.
До речі Роман Яремчук увійшов у топ-3 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії
У порівнянні з попереднім оновленням, яке відбулося 13 жовтня 2020 року, Ярмоленко втратив у ціні 2,5 мільйона євро. Тоді українець коштував 7,5 мільйона євро.
Регрес у ціні Ярмоленка
- 28 грудня 2017 року – 25 мільйонів євро
- 13 серпня 2018 року – 23 мільйони євро
- 13 серпня 2019 року – 20 мільйонів євро
- 10 грудня 2019 року – 15 мільйонів євро
- 9 березня 2020 року – 12 мільйонів євро
- 8 квітня 2020 року – 9,5 мільйона євро
- 13 жовтня 2020 року – 7,5 мільйона євро
- 18 березня 2020 року – 5 мільйонів євро
Водночас незмінною залишилася вартість гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченко. Футболіста збірної України надалі оцінюють у 20 мільйонів євро.
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