Донецький Шахтар не зміг зробити диво та покинув Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Український клуб 18 березня поступився італійській Ромі у матчі-відповіді, який відбувся у Києві.

Шахтар – Рома 1:2

Голи: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72

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У першому поєдинку Шахтар зазнав неприємної поразки з рахунком 3:0. У матчі-відповіді донеччанам потрібно було забивати мінімум тричі та не пропускати, щоб відновити паритет у протистоянні.

За день до гри стало відомо, що вболівальники не зможуть потрапити на НСК "Олімпійський". У Києві на 3 тижні заборонили відвідувати матчі через карантин.

У першій половині тайму команди обмінялися декількома напівмоментами, однак до справжньої загрози справа так і не дійшла. Лишень на 26 хвилині Алан Патрік вистрілив перспективним ударом з-за меж штрафного, та Лопес впевнено забрав м'яч до рук.

На 29 хвилині Алан Патрік вдруге потурбував Лопеса. Цього разу бразилець бив з меж штрафного, але й тут голкіпер продемонстрував надійність. Втім, потенційний гол би не зарахували, адже арбітр угледів фол.

На 34 хвилині воротам Роми загрожував Жуніор Мораес. Нападник пробивав головою після кросу, однак не влучив у площину воріт. Через 3 хвилини вже Рома змусила понервувати фанатів Шахтаря.

Майораль несподівано вискочив на побачення з Трубіним, проте голкіпер був першим на м'ячі та ліквідував загрозу.

Фатальний гол Роми

Відразу після перерви Рома поховала шанси Шахтаря на камбек. Ніхто з оборонців Шахтаря не зміг зупинити Карсдорпа, який спокійно увійшов у штрафний та зробив простріл. Його передачу перервав Сергій Кривцов. Однак капітан "гірників" вибив на Майораля, який легко відправив м'яч у сітку воріт.

На 57 хвилині Рома мала шанси подвоїти перевагу. Спінаццола точно навісив у штрафний на Майораля, про якого забули Майкон та Антоніо. Нападник завдав удару головою, але Трубін здійснив чудовий сейв.

Через дві хвилини Шахтар нарешті відзначився у протистоянні з Ромою. Алан Патрік отримав передачу у штрафному й прострілив уздовж лінії воріт на Мораеса, який замкнув передачу у падінні – 1:1.

Відразу після виходу на поле відзначитися голом хотів Євген Коноплянка. Хавбек у фірмовому стилі змістився у центр та пробив у нижній кут. Лопес відбив м'яч, який, швидше за все, летів повз ворота.

Паритет на табло тримався до 72 хвилини. Друга в матчі результативна атака Роми розпочалася з їх половини поля. Наступ римлян отримав продовження після того, як Педро віддав розрізну передачу у штрафний "гірників". Перес підібрав м'яч, обіграв Трубіна та покотив на Майораля. Той переправив м'яч у порожні ворота.

На 79 хвилині Шахтар претендував на пенальті. Матвієнко увірвався у штрафний та впав. Перес затримав гравця рукою, але арбітр не угледів порушення правил.

Ромі вдалося втримати перемогу і в другому поєдинку. Таким чином, італійці здолали Шахтар за сумою двох матчів з рахунком 5:1. Наступного суперника "вовки" дізнаються 19 березня.

Шахтар – Рома відеоогляд