Брюгге викупив Соболя у Шахтаря
Захисник Едуард Соболь своєю грою заслужив стати повноцінним гравцем Брюгге. Бельгійський клуб викупив контракт футболіста у Шахтаря.
Джерело:офіційний сайт Брюгге
Залишається у Бельгії
Едуард Соболь вперше опинився в оренді у Брюгге у липні 2019 року. Фланговий захисник майже відразу став стабільним гравцем основного складу.
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Після майже двох років у Бельгії футболіст заслужив своєю грою залишитись у клубі. Брюгге вирішив викупити контракт футболіста у Шахтаря. Лідер сезону у Бельгії підписав з гравцем збірної України довготривалу угоду до 2024 року.
Поки що офіційно Брюгге про це не повідомив. Однак у клубі публічно поділились економічними документами про акції клубу, де вже біля прізвища українця стоїть цифра три у табличці контрактів.
До слова, орендна угода Соболя з Брюгге була розрахована до кінця червня 2021 року.
- У цьому сезоні захисник з України провів у футболці Брюгге 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав 5 асистів.
- Дебютний гол за бельгійців Едуард у матчі 29 туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем. Він перехопив м'яч у центрі поля, обіграв суперника та з меж штрафного завдав удару. Голкіпер відбив постріл українця, проте Соболь першим зіграв на добиванні.
- Остання результативна дія захисника за Брюгге була 3 лютого проти Олса Бракел. Український футболіст відзначився асистом.
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