В австрійському Хохфільцені стартував 4-й етап Кубка світу з біатлону. У четвер, 17-го грудня, відбулася чоловіча спринтерська гонка, яку виграв норвежець Стурла Легрейд. Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний, який продемонстрував 6-й час.

Запорукою перемоги Легрейда стала вдала стрільба та хороша дистанційна швидкість, пише 24 канал. Другим фінішував його земляк Йоганнес Дале, який програв Легрейду 8 секунд. Третій час у ще одного норвежця – Йоганнеса Бьо. Він з двома промахами програв переможцю 20 секунд.

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Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Йоганнес Дале (Норвегія)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

4. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія)

5. Себастьян Самуельссон (Швеція)

6. Дмитро Підручний (Україна)

20. Антон Дудченко

39. Артем Прима

75. Руслан Ткаленко

101. Богдан Цимбал

Як виступили українці

Найкраще з українських біатлоністів виступив лідер нашої команди Дмитро Підручний.

Чемпіон світу 2019 року чисто подолав два вогневі рубежі та продемонстрував 6-й час. Це найкращий виступ Дмитра у сезоні-2020/2021. Він програв переможцю 50 секунд.

Антон Дудченко продемонстрував 20-й час, що є найкращим результатом для українця. Він не допустив жодного промаху й програв переможцю майже півтори хвилини.

Артем Прима допустив два промахи, тому посів 39-е місце. Руслан Ткаленко допустив два промахи, тому фінішував 75-м. Найгірше з українців спринт подолав Богдан Цимбал. З трьома промахами він 101-й.