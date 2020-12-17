Українець Підручний 6-й у спринті, норвежець Легрейд здобув другу перемогу в сезоні
В австрійському Хохфільцені стартував 4-й етап Кубка світу з біатлону. У четвер, 17-го грудня, відбулася чоловіча спринтерська гонка, яку виграв норвежець Стурла Легрейд. Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний, який продемонстрував 6-й час.
Запорукою перемоги Легрейда стала вдала стрільба та хороша дистанційна швидкість, пише 24 канал. Другим фінішував його земляк Йоганнес Дале, який програв Легрейду 8 секунд. Третій час у ще одного норвежця – Йоганнеса Бьо. Він з двома промахами програв переможцю 20 секунд.
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Результати гонки
1. Стурла Легрейд (Норвегія)
2. Йоганнес Дале (Норвегія)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія)
4. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія)
5. Себастьян Самуельссон (Швеція)
6. Дмитро Підручний (Україна)
20. Антон Дудченко
39. Артем Прима
75. Руслан Ткаленко
101. Богдан Цимбал
Як виступили українці
Найкраще з українських біатлоністів виступив лідер нашої команди Дмитро Підручний.
Чемпіон світу 2019 року чисто подолав два вогневі рубежі та продемонстрував 6-й час. Це найкращий виступ Дмитра у сезоні-2020/2021. Він програв переможцю 50 секунд.
Антон Дудченко продемонстрував 20-й час, що є найкращим результатом для українця. Він не допустив жодного промаху й програв переможцю майже півтори хвилини.
Артем Прима допустив два промахи, тому посів 39-е місце. Руслан Ткаленко допустив два промахи, тому фінішував 75-м. Найгірше з українців спринт подолав Богдан Цимбал. З трьома промахами він 101-й.
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