Клопп – найкращий тренер, Ноєр – воротар: результати The Best FIFA Football Awards 2020
Відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards 2020, на якій були нагороджені найкращі футболісти та футболістки минулого сезону. Переможці всіх номінацій у матеріалі Спорт 24.
Усього в рамках The Best FIFA Football Awards 2020 було визначено переможців у семи номінаціях. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Левандовський – найкращий футболіст за версією ФІФА
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером чоловічих команд.
Найкращий воротар – Мануель Ноєр (Німеччина, Баварія)
Найкращий тренер – Юрген Клопп (Ліверпуль)
Найкраща воротарка – Сара Бухаді (Франція, Ліон)
Найкращий тренер жіночої команди – Саріна Вігман (Нідерланди)
Премія Пушкаша за найкращий гол – Сон Хин Мін (гол за Тоттенгем у ворота Бернлі)
Також оголошено символічну збірну року в чоловічому та жіночому футболі.
Чоловіча команда
Жіноча команда
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