Відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards 2020, на якій були нагороджені найкращі футболісти та футболістки минулого сезону. Переможці всіх номінацій у матеріалі Спорт 24.

Усього в рамках The Best FIFA Football Awards 2020 було визначено переможців у семи номінаціях. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Левандовський – найкращий футболіст за версією ФІФА

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером чоловічих команд.

Найкращий воротар – Мануель Ноєр (Німеччина, Баварія)

Найкращий тренер – Юрген Клопп (Ліверпуль)

Найкраща воротарка – Сара Бухаді (Франція, Ліон)

Найкращий тренер жіночої команди – Саріна Вігман (Нідерланди)

Премія Пушкаша за найкращий гол – Сон Хин Мін (гол за Тоттенгем у ворота Бернлі)

Також оголошено символічну збірну року в чоловічому та жіночому футболі.

Чоловіча команда

Жіноча команда

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