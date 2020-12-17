Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримав покарання за інцидент у матчі 13-го туру УПЛ проти Колоса. Наставник киян покинув технічну зону та вибіг на футбольне поле.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання Мірчі Луческу. Про це повідомляє сайт УАФ.

До теми Як Луческу вибіг на поле у матчі Динамо з Колосом та отримав вилучення: відео

КДК УАФ ухвалив рішення про застосування до нього санкції у вигляді попередження та відсторонення на один матч умовно.

Повідомляється, що в рапортах головного арбітра та четвертого арбітра не було жодних записів про цей інцидент. Рішення було ухвалено на підставі запису в рапорті делегата матчу.

Що сталося під час матчу Динамо

На 54-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 головний арбітр після перегляду відеоповтору вилучив півзахисника "біло-синіх" Володимира Шепелєва.

Слід зазначити, що до цього арбітр Ігор Пасхал продемонстрував Шепелєву гірчичник.

У підсумку рішення Пасхала обурило Луческу, який вибіг на поле, а згодом пішов у підтрибунне приміщення. Зрештою, він повернувся до технічної зони.

Після гри Луческу звернув увагу, що Пасхал не вилучив гравця Колоса за ідентичний фол проти Миколи Шапаренка. Матч Динамо – Колос завершився нічиєю 2:2.