Форвард Баварії Роберт Левандовський став найкращим футболістом за версією ФІФА. Левандовський переміг у номінації "найкращий футболіст" The Best FIFA Football Awards 2020.

У голосуванні в номінації "найкращий футболіст" Левандовський випередив зіркових конкурентів, пише 24 канал.

До речі Клопп – найкращий тренер, Ноєр – воротар: результати The Best FIFA Football Awards 2020

Польський футболіст виявився кращим за нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та гравця Барселони Ліонеля Мессі.

Досягнення Левандовського

У сезоні-2019/2020 Левандовський з Баварією виграв усі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.

Левандовський з 15 забитими голами став найкращим нападником Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

У Бундеслізі минулого сезону Левандовський також став найкращим бомбардиром, забивши 34 голи.

З початку сезону 2019/2020 Левандовський забив 73 голи за 64 матчі.