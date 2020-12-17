Левандовський – найкращий футболіст за версією ФІФА
Форвард Баварії Роберт Левандовський став найкращим футболістом за версією ФІФА. Левандовський переміг у номінації "найкращий футболіст" The Best FIFA Football Awards 2020.
У голосуванні в номінації "найкращий футболіст" Левандовський випередив зіркових конкурентів, пише 24 канал.
До речі Клопп – найкращий тренер, Ноєр – воротар: результати The Best FIFA Football Awards 2020
Польський футболіст виявився кращим за нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та гравця Барселони Ліонеля Мессі.
Досягнення Левандовського
У сезоні-2019/2020 Левандовський з Баварією виграв усі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.
Левандовський з 15 забитими голами став найкращим нападником Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.
У Бундеслізі минулого сезону Левандовський також став найкращим бомбардиром, забивши 34 голи.
З початку сезону 2019/2020 Левандовський забив 73 голи за 64 матчі.
Що таке The Best FIFA Awards?У 2020 році через пандемію France Football не вручає премію "Золотий м'яч". Тому це найбільша індивідуальна футбольна премія у 2020 році.
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