Українська тенісистка Даяна Ястремська провалила допінг-тест, через який може пропустити перший у 2021 році Гредн Слем – Australian Open. Ястремська переконана у своїй чистоті та може добитися дозволу зіграти на Australian Open-2021.

Справу Ястремської розслідує ITF (Міжнародна федерація тенісу). Журналіст Тумаіні Карайол з посиланням на слова ITF повідомив, що Ястремська може зіграти на Australian Open попри провалений допінг-тест.

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Відповідно до твердження ITF, українка все ще може оскаржити своє відсторонення від тенісу.

Якщо її запит задовольнять, вона зможе відновити виступи відразу.

Despite being handed a provisional doping ban a week ago, Dayana Yastremska was on a flight to Australia today and remains on the AO entry list.



The ITF say nothing has changed. She is still provisionally suspended with the right to apply for it to be lifted: pic.twitter.com/r09l30qSsk — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 14, 2021

Ястремська вирушила в Австралію

Ястремська вирушила у Мельбурн, де пройде Australian Open (8-21 лютого). Згідно з рейтингом, українка потрапляє в основну сітку Australian Open.

До старту сезону українська тенісистка заявилася на три турніри:

WTA 500 у Мельбурні (1-7 лютого);

Australian Open (8-21 лютого);

WTA 250 в Мельбурні (15-21 лютого).