Допінг не перешкода: українка Ястремська може зіграти на Australian Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська провалила допінг-тест, через який може пропустити перший у 2021 році Гредн Слем – Australian Open. Ястремська переконана у своїй чистоті та може добитися дозволу зіграти на Australian Open-2021.
Справу Ястремської розслідує ITF (Міжнародна федерація тенісу). Журналіст Тумаіні Карайол з посиланням на слова ITF повідомив, що Ястремська може зіграти на Australian Open попри провалений допінг-тест.
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Відповідно до твердження ITF, українка все ще може оскаржити своє відсторонення від тенісу.
Якщо її запит задовольнять, вона зможе відновити виступи відразу.
Ястремська вирушила в Австралію
Ястремська вирушила у Мельбурн, де пройде Australian Open (8-21 лютого). Згідно з рейтингом, українка потрапляє в основну сітку Australian Open.
До старту сезону українська тенісистка заявилася на три турніри:
- WTA 500 у Мельбурні (1-7 лютого);
- Australian Open (8-21 лютого);
- WTA 250 в Мельбурні (15-21 лютого).
Що відомо про допінг Ястремської?Українка здала позитивний тест на допінг 24 листопада 2020 року, а звинувачення були пред'явлені 22 грудня 2020-го. В організмі тенісистки були знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин. Тенісистка категорично заперечує вживання заборонених препаратів.
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