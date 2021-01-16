На 6-у етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі 16 січня відбулася жіноча класична естафета. Перемогу в естафеті здобула збірна Німеччини. Українська команда посіла 8-е місце.

Жіноча німецька збірна здобула першу перемогу у сезоні-2020/2021. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Чоловіча збірна України посіла високе 6-е місце в естафеті, перемога Франції

Результати гонки

1. Німеччина

2. Білорусь

3. Швеція

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8. Україна

Хід гонки

За результатами першого етапу проміжними лідерками були італійки з француженками. Вслід за ними йшли німкені та шведки.

Українка Дар'я Блашко на першому етапі використала всього один запасний патрон, та випала з топ-10 через не надто високу дистанційну швидкість. Після першого етапу Україна програвала лідерам уже 50 секунд.

За підсумками першої стрільби другого етапу позиція України сильно погіршилася. Юлія Джима пішла на два штрафні кола й вже програвала лідеркам майже дві хвилини. Перші місця утримували Швеція, Німеччина та Франція.

Після екватору гонки Франція, Швеція та Білорусь впевнено лідирували з відривом у 30 секунд. Україна перебувала на 15-у місці з відставанням у 2 хвилини.

За результатами третього етапу Анна Сола несподівано підняла Білорусь на перше місце. Француженка Жустін Бреза пішла на два штрафні кола і втратила лідерство. Вслід за білорускою бігла німкеня Деніз Германн, яка майже відіграла 20 секунд відставання.

Валентина Семеренко завдяки вдалій та швидкій стрільбі підняла Україну у топ-10.

На передостанню стрільбу першими прибігли Олена Кручінкіна (Білорусь) і Франциска Пройсс (Німеччина). Вони швидко відстрілялися і зберегли лідерство. Ханна Еберг підняла Швецію на третє місце з відставанням у 25 секунд.

Олена Підгрушна стрільбу лежачи пройшла чисто і підняла Україну на 9-е місце.

На останній стрільбі Пройсс стріляла швидше і влучніше – перемога для Німеччини. Кручінкіна принесла Білорусі "срібло". Ханна Еберг не змогла наздогнати білоруску й виборола для Швеції "бронзу".

Олена Підгрушна на останній стрільбі підняла Україну на 8-е місце.