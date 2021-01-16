Політ на 18 метрів: побито світовий рекорд у потрійному стрибку – відео
У Франції в суботу, 16 січня, було побито світовий рекорд у потрійному стрибку, який тримався 10 років. Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо встановив новий світовий рекорд у закритому приміщенні.
Що відомо про новий рекорд
Новий світовий рекорд у стрибку в довжину було встановлено на змаганнях у французькому Об'єрі. Про це повідомляє 24 канал.
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27-річний легкоатлет Юг Фабріс Занго стрибнув на відстань 18,07 метра. Бронзовий чемпіон світу 2019 року побив світовий рекорд у закритих приміщеннях.
Попередній рекорд у березні 2011 року в Парижі встановив француз Тедді Тамго – 17,92 метра.
Дивіться відео нового світового рекорду
Рекорду Едвардса 26 років
На відкритому повітрі світовий рекорд належить британцеві Джонатану Едвардсу. Його рекорд тримається уже 26-й рік.
У 1995 році на змаганнях у Гетеборзі (Швеція) йому підкорилася відстань 18,29 метра.
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