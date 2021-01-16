У Франції в суботу, 16 січня, було побито світовий рекорд у потрійному стрибку, який тримався 10 років. Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо встановив новий світовий рекорд у закритому приміщенні.

Що відомо про новий рекорд

Новий світовий рекорд у стрибку в довжину було встановлено на змаганнях у французькому Об'єрі. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Українка Ткач-Остапчук виборола бронзу на гран-прі Франції з боротьби

27-річний легкоатлет Юг Фабріс Занго стрибнув на відстань 18,07 метра. Бронзовий чемпіон світу 2019 року побив світовий рекорд у закритих приміщеннях.

Burkina Faso's Hughes Fabrice Zango has begun 2021 on the right foot, leaping to a new indoor triple jump world record! @HuguesZango_TS @WorldAthletics



Read more here ️https://t.co/jJ3FWlNcS5 — Olympic Channel (@olympicchannel) January 16, 2021

Попередній рекорд у березні 2011 року в Парижі встановив француз Тедді Тамго – 17,92 метра.

Дивіться відео нового світового рекорду

Потрійний стрибок – легкоатлетична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки – скачок, крок і стрибок. Відштовхнувшись від планки, спортсмен приземляється на ту ж саму ногу (скачок), далі відштовхнувшись цією ж ногою, приземляється на іншу (крок), і далі, відштовхнувшись, робить приземлення в яму з піском на дві ноги (стрибок).

Рекорду Едвардса 26 років

На відкритому повітрі світовий рекорд належить британцеві Джонатану Едвардсу. Його рекорд тримається уже 26-й рік.

У 1995 році на змаганнях у Гетеборзі (Швеція) йому підкорилася відстань 18,29 метра.