На кону поєдинку між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Лопес виставить на кін пояс IBF, а українець – титули WBC, WBA та WBO. Втім, звання чемпіона світу за версією WBC залишається під питанням.

Причина в тому, що торік WBC зробила Ломаченка франчайзинговими чемпіоном і він не може втратити цей титул. Теофімо Лопес-старший, батько Лопеса, – заявив, що його син у разі перемоги над Ломаченком отримає пояс WBC. Про це повідомляє XSport.

Читайте також: Лопес – найкращий, люди сліпі, якщо цього не бачать: батько боксера про бій з українцем

Ломаченко втратить титул WBC?

Лопес-старший стверджує, що у випадку перемоги над Ломаченком його син об'єднає всі чотири пояси в одну ніч – IBF, WBC, WBA та WBO.

І не кажіть про три – ми заберемо всі чотири пояси. Мені сказали, що нам дадуть пояс WBC, як тільки ми укладемо Ломаченка. Я не знаю, що вони дадуть синові – франчайзинговий пояс, звичайний або щось ще – він забере титул WBC. Все, що є у Ломаченка, буде нашим,

– заявив батько Лопеса.

Що таке франчайзинговий чемпіон? Статус надає WBC. Відповідне звання мають Ломаченко і Сауль Альварес. Звання не підлягає передачі. Статус дозволяє уникати обов'язкових поєдинків, а формально пояс чемпіона дістається іншому боксеру. Ломаченко у 2019 році виграв пояс WBC, але титул опинився у Девіна Хейні.

Команда Лопеса намагається укласти контракт на бій з Ломаченком, щоб статус франчайзингового чемпіона також був на кону.

"Ми хочемо, щоб все було в наборі. Ми хочемо поставити крапку в цій грі. Для цього нам потрібні всі пояси", – зазначив Лопес-старший.

Контракт на бій не підписаний

Нещодавно WBC офіційно оголосила, що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.

Але промоутер Боб Арум (Top Rank), який організовує бій, повідомив, що зустріч відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Водночас інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив, що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня.

За його інформацією, сторони не укладали контракту навіть на бій, який був запланований на 30 травня.