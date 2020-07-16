У матчі між "Динамо" та "Зорею" могла визначитися доля другого місця в чемпіонаті. Перемогу здобули кияни, однак вони поки ще не гарантували собі срібні медалі чемпіонату.

Динамо – Зоря 3:1

Голи: Циганков, 14, 34, Сидорчук, 15 – Громов, 2

Це був матч за друге місце. Команди перед цією грою розділяло одне очко. "Зоря" була на другому місці, а "Динамо" – третє. У випадку поразки "Динамо", київський клуб втрачав би можливість посісти друге місце.

Команди в цьому сезоні зіграли тричі – по одній перемозі кожного з клубу, ще один матчі закінчився внічию.

За "Зорю" в цьому матчі виступав четвертий воротар Дмитро Мацапура. Микита Шевченко залишився в запасі, а Заурі Махарадзе та Нікола Васіл травмовані.

Початок матчу видався не найкращим для "Динамо". "Зорі" вдалася швидка атака, Кендзьора намагався вибити м'яч у підкаті з-під ніг суперника, але лише проштовхнув його на хід. Таким подарунком як слід скористався Громов, який реалізував вихід на ворота Бущана. Це другий гол нападника в цьому сезоні. Перший він забив теж у ворота "Динамо".

До цих проблем додалася і травма Вербіча. Тож вже на 10-й хвилині Михайличенку довелося робити вимушену заміну – на поле вийшов Русин.

Результативні паси Буяльського

Та вже на 15-й хвилині "Динамо" не лише зрівняло рахунок, але й було попереду. До обох голів доклався Буяльський. Саме він віддав пас на Циганкова, який в дотик пробив у верхній кут воріт. Мацапура хоч і скинув руки, зреагувавши на удар, але м'яч відбити не зумів.

А за хвилину після голу Циганкова відзначився Сидорчук. Півзахисник завдав потужного удару у дальній кут.

Гра продовжилася на зустрічних курсах, і "Зоря" навіть забила гол. Знову відзначився Громов після подачі з кутового. Але перед тим він нахабно відштовхнув Караваєва під час подачі. Згодом пробивав Кочергін – рикошет і повз ворота. Ще одного разу киян врятував Бущан.

Третій гол у ворота "Зорі" влетів після удару Циганкова. Русин отримав пас на хід і завдавав удару. Але його заблокували. М'яч завис у повітрі в штрафному майданчику "Зорі", і Циганков в боротьбі пробив головою під штангу.

Сухий другий тайм

У другому таймі проблеми з травмованими у складі "Динамо" продовжилися – замість Бурди вийшов Попов.

Русин "запоров" момент, коли не зумів як слід розпорядитися м'ячем при виході три на одного. У протилежних воріт скоротити відставання в рахунку міг Луньов, але він не дотягнувся до м'яча після пострілу Громова.

Абу Ханна, який вийшов у "Зорі", навіть врятував свою команду від пропущеного голу. З першим ударом Мацапура впорався, але м'яч відлетів до Буяльського. Потужний удар півзахисника, і гравець "Зорі" головою вибив м'яч майже з лінії воріт.

"Динамо" перемагає та підіймається на друге місце. Команда тепер на два очки випереджає "Зорю". В неділю кияни зіграють проти "Колоса". Натомість луганці прийматимуть "Десну". Чернігівська команда неочікувано поступилася вдома "Олександрії" та втратила можливість обійти "Зорю" та піднятися на третє місце. Між обома командами залишилося два очки різниці.