Лопес – найкращий, люди сліпі, якщо цього не бачать: батько боксера про бій з українцем
Лопес-старший розповів, що вважає свого сина найкращим боксером сучасності. Він зазначає, що пауза перед поєдинком піде на користь, як Лопесу, так і українцю Ломаченку.
Батько поділився очікуваннями від бою свого сина проти чемпіона WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка у інтерв'ю PepTalkUK.
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За його словами, під час паузи Ломаченко точно не молодшає, але в цілому перенесення бою є вигідною для обох боксерів.
Українець отримає перевагу, щоб більше підготуватись до поєдинку, тому що Лопес виступає в цій вазі вже протягом семи років.
Він зізнався, що всі прагнуть побачити цю зустріч, тому вся команда американця прагне показати всім, що Лопес сильніший.
Мій син – найкращий боксер у світі. Якщо люди цього не бачать, то вони, мабуть, сліпі. І ми це доведемо, як і завжди. Я передбачав це ще два роки тому, тепер ми прийшли до цього моменту.
Все, що передбачав Лопес-старший таки збулося. Можливо, тепер весь боксерський світ побачить, що у нього з'явився новий король.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
- У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.
- Зараз поєдинок взагалі може зірватись.