Лопес-старший розповів, що вважає свого сина найкращим боксером сучасності. Він зазначає, що пауза перед поєдинком піде на користь, як Лопесу, так і українцю Ломаченку.

Батько поділився очікуваннями від бою свого сина проти чемпіона WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка у інтерв'ю PepTalkUK.

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Новий король боксу?

За його словами, під час паузи Ломаченко точно не молодшає, але в цілому перенесення бою є вигідною для обох боксерів.

Українець отримає перевагу, щоб більше підготуватись до поєдинку, тому що Лопес виступає в цій вазі вже протягом семи років.

Він зізнався, що всі прагнуть побачити цю зустріч, тому вся команда американця прагне показати всім, що Лопес сильніший.

Мій син – найкращий боксер у світі. Якщо люди цього не бачать, то вони, мабуть, сліпі. І ми це доведемо, як і завжди. Я передбачав це ще два роки тому, тепер ми прийшли до цього моменту.

Все, що передбачав Лопес-старший таки збулося. Можливо, тепер весь боксерський світ побачить, що у нього з'явився новий король.

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