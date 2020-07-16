16 липня "Десна" зіграла з "Олександрією" у матчі 31 туру УПЛ. Поєдинок закінчився несподіваною перемогою "містян".

Десна – Олександрія 1:3

Голи: Тамм, 8 – Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 62

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Команди УПЛ підійшли до фінальної частини сезону в умовах великої напруженості в зоні боротьби за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів. Можливість потрапити в найбільш впливовий клубний турнір Старого Світу була тільки одна, а ось претендують на неї в рівній мірі відразу три команди.

Перед матчем був цілком ймовірний такий сценарій, що один з учасників мав всі шанси відвалитися від цієї гонки вже за підсумками цього туру. На жаль для "Десни", саме команда Олександра Рябоконя була ближче всіх до цього сценарію, адже і так відставала від "Динамо" на два очки, втрата балів у матчі з "Олександрією" виявилася фатальною.

Чернігівці очікувано першими відкрили рахунок у матчі. І сталося це на 8-й хвилині, коли помилився на виході з воріт Білик при подачі кутового з правого флангу, а Тамм з ближнього кута воротарського точно пробив головою.

Гості матчу у Чернігові зрівняли паритет ще у першому таймі. Шастал розстріляв ліву "дев'ятку" чужих воріт, підловивши відскік м'яча поблизу до чужих володінь.

Початок другого тайму зіграв злий жарт із "Десною", яка боролася за місце у розіграші Ліги чемпіонів. На 57-й хвилині геніальний закид від Ковальця до правого кута чужого воротарського і розстріл від Мишенка ударом в ближній кут призвели до другого пропущеного голу "Десни".

А ще через чотири хвилини "містяни" закріпили свою перевагу, встановивши остаточний рахунок у грі. З правого флангу м'яко навісив в центр штрафного Мірошниченко, а в один дотик замкнув цей пас Задерака – 1:3.

Десна – Олександрія відеоогляд матчу