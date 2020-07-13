Київське "Динамо" готове відпустити лідера команди Віктора Циганкова менш ніж за 20 мільйонів євро, але його клаусула в контракті є значно більшим.

У цьому впевнений ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, який спілкувався з цього приводу з президентом столичного клубу Ігорем Суркісом.

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Клаусула Циганкова становить 50 мільйонів євро, але це не означає, що якщо "Динамо" запропонують 49 мільйонів, то потенційного покупця пошлють на фіг.

"Думаю, що психологічно Циганкова готові продати за 20-25 мільйонів, але по цінами після карантину це цілком може бути сума в 15 мільйонів з якимись бонусами, як це було у випадку з Ярмоленком. За Андрія кияни продовжували отримувати гроші навіть після того, як він перейшов у "Вест Хем". Там була сума в 5 відсотків від наступного трансферу, і "Динамо" отримало мільйон", – розповів Співаковський.

Також журналіст Сергій Болотніков зазначив, що трансфер Циганкова курирує особисто Григорій Суркіс. Старший із братів вважає, що Віктор – це головний актив клубу.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"