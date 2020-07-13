Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс позитивний вердикт з питання участі "Манчестер Сіті" в єврокубках. Клуб довго готував апеляцію і вже відомо офіційне рішення.

Арбітраж задовольнив апеляцію, подану англійським клубом. "Манчестер Сіті" оскаржував рішення УЄФА, який в лютому вирішив виключити клуб з єврокубків на два сезони за порушення фінансового фейр-плей. Про це повідомляє Sky Sports.

Читайте також: Суд задовольнив апеляцію "МанСіті", клуб не буде виключений з Ліги чемпіонів – журналіст

Спортивний арбітражний суд підтримав апеляцію клубу і скасував дискваліфікацію. Штраф зменшений з 30 мільйонів євро до 10 мільйонів євро.

"У той час як "Манчестер Сіті" і його юрисконсульти ще не розглянули повне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), клуб вітає наслідки сьогоднішнього рішення в якості підтвердження позиції клубу і сукупності доказів того, що він зміг презентувати. Клуб хотів би подякувати членам групи за їх старанність і належний процес, яким вони керували", – йдеться в заяві "Манчестер Сіті".

У чому винний "Манчестер Сіті"?