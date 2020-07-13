Суд офіційно скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів
Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс позитивний вердикт з питання участі "Манчестер Сіті" в єврокубках. Клуб довго готував апеляцію і вже відомо офіційне рішення.
Арбітраж задовольнив апеляцію, подану англійським клубом. "Манчестер Сіті" оскаржував рішення УЄФА, який в лютому вирішив виключити клуб з єврокубків на два сезони за порушення фінансового фейр-плей. Про це повідомляє Sky Sports.
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Спортивний арбітражний суд підтримав апеляцію клубу і скасував дискваліфікацію. Штраф зменшений з 30 мільйонів євро до 10 мільйонів євро.
"У той час як "Манчестер Сіті" і його юрисконсульти ще не розглянули повне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), клуб вітає наслідки сьогоднішнього рішення в якості підтвердження позиції клубу і сукупності доказів того, що він зміг презентувати. Клуб хотів би подякувати членам групи за їх старанність і належний процес, яким вони керували", – йдеться в заяві "Манчестер Сіті".
У чому винний "Манчестер Сіті"?
- У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.
- Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.
- Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувало витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.
- Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).