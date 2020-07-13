13 липня 1985 року, рівно 35 років тому відбулася історична подія. У Парижі на гран-прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячено Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

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Для спорту тих років це був прорив. Неймовірна подія, яка привернула величезну кількість уваги до українських спортсменів і Сергія зокрема.

Його стрибок ознаменував початок "нової ери" у легкоатлетичному світі. Про Сергія Бубку, чий стрибок порівняли зі справжнім взяттям Бастилії, говорили: "Надлюдина жердини", "Легкоатлетичний космос", "Підкорювач стрибкового Евересту", "Стрибок у ХХІ сторіччя"…

13 липня, 35 років тому відбулася історична подія. У 1985 році у Парижі на Гран-Прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячене Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.@sergey_bubka @Olympic pic.twitter.com/uP4aRCd3Ju — НОК України (@OlympicUA) July 13, 2020

Що відомо про Сергія Бубку

Неймовірні результати Олімпійського чемпіона, 10-разового чемпіона світу, володаря 35 світових рекордів за багатьма показниками залишаються неподоланими. Його досягнення унікальні. Він завоював усі найвищі титули на чемпіонатах країни, Європи і світу, Олімпійських іграх, Кубках Європи і світу.

Висота Сергія Бубки у 6,14 метра на відкритому повітрі (в олімпійському виді програми) й до сьогодні лишається неперевершеною. За найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті він занесений до Книги рекордів Гіннеса.

За визначні спортивні досягнення Бубка першим серед вітчизняних атлетів був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України.

Після закінчення спортивної кар'єри Сергій Бубка став успішним спортивним менеджером. В даний час він займає керівні посади в Міжнародному Олімпійському Комітеті, є членом Виконкому МОК, а також обіймає посаду першого віцепрезидента в Світовій легкій атлетиці (World Athletics). З 2005 року очолює Національний олімпійський комітет України.