Суперкубок України у 2020 році розіграють донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Перший клуб став переможцем УПЛ, а кияни виграли Кубок України.

Поки офіційних дати та місця матчу немає. Однак є попередній календар, в якому заплановано проведення цього матчу на 25 серпня. Про це заявив генеральний директор УПЛ Євген Дикий в коментарі Meta-ratings.com.ua.

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Місцем проведення матчу обрали НСК "Олімпійський" в Києві.

"Київ для Суперкубка в нинішній ситуації – найоптимальніший варіант. І не тільки через те, що чемпіон країни та володар Кубка базуються в Києві. Річ у тім, що відразу після матчу за Суперкубок головний тренер національної команди Андрій Шевченко зможе отримати у своє розпорядження збірників "Шахтаря" та "Динамо", щоб почати підготовку до матчу збірної України проти команди Швейцарії", – розповів Євген Дикий.

Коли ж почнеться новий сезон в УПЛ

В цьому ж попередньому календарі вказано, що новий сезон в УПЛ розпочнеться 22 серпня. Однак після цього команди одразу підуть на перерву, яка пов'язана з матчами збірної.

Збірна України на початку вересня проведе два матчі в рамках Ліги націй. Спочатку 3 вересня у Львові "синьо-жовті" зіграють зі збірною Швейцарії, а вже 6 вересня на виїзді поміряються силами зі збірною Іспанії.

"Шахтар" без літньої перерви

Варто додати, що за певних обставин гравці "Шахтаря" не будуть мати відпустки між теперішнім сезоном і наступним. 19 липня команда зіграє останній матч чемпіонату. Після цього в "гірників" розпочнеться підготовка до матчів 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Гра запланована на 5 серпня.

Якщо "Шахтар" пройде далі, то у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари "Айнтрахт" – "Базель". Цей матч відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 11 серпня. Після цього на команду може очікувати півфінал 16 серпня в Кельні. Там же запланований і фінал Ліги Європи 21 серпня.

Тож за умови виходу "Шахтаря" у фінал Ліги Європи, їх матч першого туру УПЛ доведеться перенести, а самі гравці не будуть мати час на підготовку до нового сезону.

Відзначимо, що за два тури до закінчення чемпіонату керівництво "Шахтаря" надало відпустку деяким основним гравцям.