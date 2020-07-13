Нападник "Кайсеріспору" та збірної України Артем Кравець приніс нічию своєму клубу в матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини з "Газіантепом" (1:1).

Кравець провів повний матч, а на 90+2 хвилині зрівняв рахунок, коли "Кайсеріспор" вже грав удев'ятьох, пише 24 канал.

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Відео голу Кравця

Кравець та "Кайсеріспор"

Це вже 9-й гол українця в 20 матчах чемпіонату. Також на його рахунку 1 асист. 31-річний футболіст забив в третьому матчі поспіль. Після відновлення чемпіонату на його рахунку 4 голи в 6 матчах.

Завдяки цій нічиїй "Кайсеріспор" набрав 32 очка і ще знаходитья у зоні вильоту, у "Газіантепе" залишилося 42 залікових пунктів і 8 сходинка у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.