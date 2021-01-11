Промоутер Едді Хірн розповів про підготовку поєдинку між чемпіоном WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Однак, основним претендентом на бій з Джошуа є українець Олександр Усик (18-0-0, 13 KO). Хірн повідомив, що його підопічний може розірвати угоду в разі, якщо йому не організують поєдинок з Джошуа. Цитує Хірна boxingnews24.com.

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"Він піде, якщо тільки ми не зведемо його з Ей-Джеєм. Проблема в тому, що у нас вже є хлопець, який відійшов у сторону заради бою за абсолютне чемпіонство, і це Джек Кеттерал. Вся ж плутанина через те, що на кону стоять величезні гроші, і кожен хоче урвати свій шматок пирога", – сказав Хірн.

Довідка. Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі, яким володіє Ентоні Джошуа.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

Британські боксери у 2020 році підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Вони хочуть визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Та на заваді бою стали офіційні претенденти. Зокрема, Джошуа має провести бій з Усиком.

Водночас Тайсон Ф'юрі так і не дав реваншу Деонтею Уайлдеру. У команді Ф'юрі заявляють, що Уайлдер банально вирішив не скористатися опцією про реванш. Втім, Уайлдер має іншу версію.