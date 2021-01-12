Київське Динамо залишилося без нападника перед стартом зимових зборів. Підготовку до продовження сезону-2020/2021 пропустить Назарій Русин.

Русин почне тренуватися 19 лютого

Русин розповів, що продовжує відновлення після травми і пропустить перший збір Динамо. Про це інформує Dynamomania.

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Лікарі говорили, що потрібно три місяці на відновлення. Виходить, що 19 лютого мені можна буде тільки почати тренуватися. Тому на перший збір я з командою навіть не лечу, а до другого зможу робити тільки пробіжку,

– розповів Русин.

У сезоні-2020/2021 Русин виходив на поле у футболці Динамо всього один раз. Назарій відіграв 19 хвилин у чемпіонаті України.

За словами футболіста, він поки не говорив з наставником Динамо Мірчою Луческу про своє майбутнє у команді.

Що відомо про підготовку Динамо

Динамо перебуватиме у Києві до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ. Там 18 січня кияни проведуть матч з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).

21-го січня Динамо зіграє із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.