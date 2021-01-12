Борців вільного стилю Богдана Грицая і Дмитра Несвятипаску звільнили з посад викладачів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві. Свого часу в них був конфлікт з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом та його колегою з Міносвіти Сергієм Шкарлетом.

Про своє звільнення Дмитро Несвятипаска сповістив на своїй сторінці в фейсбук. За його словами, разом з ним звільнили й Богдана Грицая. Саме звільнення він назвав незаконним.

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"Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Ось до чого призводить, коли до влади приходять шахраї, плагіатори та відверті українофоби на кшталт Сергія Шкарлета. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт та освіту. На жаль, реванш таки відбувся", – написав Дмитро Несвятипаска.

В наказі на звільнення, яке опублікував Несвятипаска, вказано, що причиною для звільнення став прогул 6 січня. Він же внизу дописав, що "наказ підготовлено з порушенням вимог законодавства про працю на підставі сфабрикованих актів, звільнення незаконне, з наказом не згоден".

Богдан Грицай поки ніяк не відреагував на своє звільнення з Олімпійського коледжу. Але саме він був одним із тих, хто найбільше виступав проти міністра Гутцайта.