Олександр Усик – обов'язковий суперник для Ентоні Джошуа за версією WBO. Українець не планує відступати від своєї позиції щодо проведення поєдинку з британцем.

Останнім часом Ентоні Джошуа почав натякати на те, що Олександр Усик начебто погодився перенести їх бій на пізніший термін. Таке рішення українця дозволить Ентоні провести поєдинок із земляком Тайсоном Ф'юрі. Але генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк спростував такі слова чемпіона WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.

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Принципова позиція Усика

За його словами, боксер з України не давав жодних згод на такий розвиток подій. Він принципово стоїть на позиції проведення бою з боксером із Великої Британії.

Були розмови про тимчасовий титул, а також про те, що переможець бою Ф'юрі – Джошуа відмовиться від поясу WBO на наступний день після двобою. Але зараз Усик залишається обов'язковим претендентом на пояс WBO і він ніколи не давав згоди на проведення поєдинку між двома британцями без своєї участі,

– заявив Красюк.

Промоутер заявив, що зараз Олександр перебуває у чудовій формі, яку йому вдалось зберегти ще після бою з Дереком Чісорою. Українець бажає поборотись за титул вже на весні 2021-го року. Нетитульний бій український боксер навіть не розглядатиме.