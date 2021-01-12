Українські тенісисти Сергій Стаховський та Леся Цуренко продовжили боротьбу на Australian Open-2021. У вівторок, 12 січня, Стаховський і Цуренко виграли свої півфінали кваліфікації.

Джейсон Кублер – Сергій Стаховський 0:2 (6:7, 4:6)

Стаховський у півфіналі кваліфікації здолав опір австралійського тенісиста Джейсона Кублера. Про це повідомляє 24 канал.

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Стаховський здобув перемогу майже за дві години. Українець відігрався у першому сеті, програючи 5:1. Сергій вирвав перемогу в партії на тай-брейку.

Друга партія пройшла більш спокійно для українця. Стаховський зробив один брейк, якого вистачило, щоб перемогти Кублера.

Леслі Керкхове – Леся Цуренко 0:2 (3:6, 2:6)

Цуренко, як і Стаховському, вистачило двох партій, щоб виграти та вийти у фінал кваліфікації. Леся перемогла представницю Нідерландів Леслі Керкхове.

За два сети українка оформила чотири брейки і тільки одного разу поступилася на своїй подачі.