Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула бронзову медаль на турнірі серії Masters-2021 в Досі. Вона виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Для Білодід це був перший турнір у 2021 році. Окрім того, вона повернулася у вагову категорію до 48 кілограмів.

Нагадаємо Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу

У першому раунді Білодід перемогла німкеню Катаріну Менц, а згодом здолала Уранцецег Мунхабат з Монголії.

Але у півфіналі Білодід неочікувано поступилася японці Фуна Тонакі. Тож змогла боротися лише за бронзову медаль проти Катаріни Кошти з Португалії.

Щоб вибороти нагороду, українці знадобилося менше хвилини часу. На 20 секундному утриманні Білодід здобула перемогу з оцінкою іппон.



Досягнення Дарії Білодід / Інфографіка 24 каналу