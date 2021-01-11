Білодід здобула бронзу на турнірі Masters-2021 в Досі
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула бронзову медаль на турнірі серії Masters-2021 в Досі. Вона виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.
Для Білодід це був перший турнір у 2021 році. Окрім того, вона повернулася у вагову категорію до 48 кілограмів.
Нагадаємо Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу
У першому раунді Білодід перемогла німкеню Катаріну Менц, а згодом здолала Уранцецег Мунхабат з Монголії.
Але у півфіналі Білодід неочікувано поступилася японці Фуна Тонакі. Тож змогла боротися лише за бронзову медаль проти Катаріни Кошти з Португалії.
Щоб вибороти нагороду, українці знадобилося менше хвилини часу. На 20 секундному утриманні Білодід здобула перемогу з оцінкою іппон.
Досягнення Дарії Білодід / Інфографіка 24 каналу
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