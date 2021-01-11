Українка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open в Абу-Дабі (ОАЕ).

У матчі 1/4 фіналу вона програла росіянці Вероніці Кудерметовій – 7:5, 3:6, 6:7 (3:7), пише 24 канал.

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Хід матчу

Доля першого сету була вирішена в 11-му геймі, коли Світоліна заробила перші брейк-поінти в матчі і відразу ж взяла подачу суперниці. Українці залишалося захистити свій гейм, з чим вона успішно впоралася.

На старті другого сету Світоліна повела з брейком, однак розвинути перевагу Еліні не вдалося. Кудерметова заграла набагато агресивніше і швидко перехопила ініціативу. До кінця партії росіянка зробила два брейка і не допустила серйозної боротьби на своїй подачі.

У вирішальному сеті Світоліна відігралася з рахунку 2:4 і була в одному м'ячі від подвійного матч-бола, але Кудерметова блискуче вийшла зі складної ситуації. У кінцівці сету тенісистки ще раз обмінялися брейками, причому Світоліна не дозволила росіянці подати на матч. Здавалося, психологічна перевага тепер на стороні Еліни, але на тайбрейку вона не змогла на рівних протистояти активному атакуючому тенісу Кудерметової.