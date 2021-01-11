Керівництву Англійської прем'єр-ліги знову довелося перенести матчі через коронавірус у деяких командах. Цього разу зміни у трьох матчах.

Причиною для перенесення матчу став спалах коронавірусу в Астон Віллі. У середу, 13 січня, вона мала зіграти проти Тоттенхема в чемпіонаті. Але цю гру довелося відкласти на невизначений термін. Про це офіційно підтвердили на сайті АПЛ.

Нагадаємо, через коронавірус у команді, Астон Вілла на матч Кубка Англії проти Ліверпуля була змушена виставити гравців дубля та юнацької команди. Ліверпуль переміг 4:1.

Замість матчу проти Астон Вілли, того Тоттенхем зіграє проти Фулхема. Ця гра мала відбутися ще 30 грудня 2020 року, але її тоді перенесли через спалах коронавірусу у складі "дачників". У складі Фулхема такому розвитку подій не зраділи, адже команда лише нещодавно приступила до тренувань після карантину.

Варте уваги Холанд, Феліш, Санчо та Фаті: Transfermarkt склав збірну найдорожчих гравців до 21 року

Через проведення цього матчу довелося вносити зміни і в розклад інших ігор. Адже вже у п'ятницю, 15 січня, Фулхем повинен був зіграти проти Челсі. Тепер цей матч перенесли на суботу, 16 січня.

Астон Вілла ж зіграє цього тижня. Але на день пізніше, аніж планувалося. Замість 16 січня, команда проведе свій матч проти Евертона 17 січня.