В АПЛ знову перенесли матчі через коронавірус, Тоттенхем зіграє проти іншого суперника
Керівництву Англійської прем'єр-ліги знову довелося перенести матчі через коронавірус у деяких командах. Цього разу зміни у трьох матчах.
Причиною для перенесення матчу став спалах коронавірусу в Астон Віллі. У середу, 13 січня, вона мала зіграти проти Тоттенхема в чемпіонаті. Але цю гру довелося відкласти на невизначений термін. Про це офіційно підтвердили на сайті АПЛ.
Замість матчу проти Астон Вілли, того Тоттенхем зіграє проти Фулхема. Ця гра мала відбутися ще 30 грудня 2020 року, але її тоді перенесли через спалах коронавірусу у складі "дачників". У складі Фулхема такому розвитку подій не зраділи, адже команда лише нещодавно приступила до тренувань після карантину.
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Через проведення цього матчу довелося вносити зміни і в розклад інших ігор. Адже вже у п'ятницю, 15 січня, Фулхем повинен був зіграти проти Челсі. Тепер цей матч перенесли на суботу, 16 січня.
Астон Вілла ж зіграє цього тижня. Але на день пізніше, аніж планувалося. Замість 16 січня, команда проведе свій матч проти Евертона 17 січня.
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