Київське Динамо зацікавлене у трансфері колишнього вінгера донецького Шахтаря Алекса Тейшейри.

Про це повідомляє журналіст Марко Корраді в своєму твітері.

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"Кілька європейських клубів, включаючи Динамо Київ, хочуть підписати Тейшейру. Втім, він схиляється до переходу в саудівський клуб Аль-Хіляль", – написав Корраді.

З можливостями Тейшейри добре знайомий головний тренер Динамо Мірча Луческу, під керівництвом якого бразилець грав за Шахтар протягом п'яти років.

Що відомо про кар'єру Тейшейри

Тейшейра виступав за Шахтар з 2010 до 2015 року. З "гірниками" він виграв 12 трофеїв і двічі ставав найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги.

Останнім клубом Тейшейри був китайський Цзянсу Сунін, який викупив бразильця у Шахтаря за 50 мільйонів євро. Контракт гравця з китайцями закінчився, тому він може перейти в інший клуб безкоштовно.