У австрійському Хохфільцені стартував третій етап Кубка світу з біатлону. У п'ятницю, 11-го грудня, вже відбулася жіноча спринтерська гонка, а тепер настав час чоловічої.

Норвежець Йоханнес Дале нарешті зумів потрапити на п'єдестал. Чудова гонка у виконанні біатлоніста. Він з нулем здобув дебютну перемогу на етапах Кубка світу, пише 24 канал.

До теми Джима фінішувала 22-ю у Хохфільцені, Алімбекова несподівано здобула перемогу у спринті

Кантен Фійон-Майє також був влучним на двох рубежах, але позмагатись із феноменальною швидкість норвежця не вдалось – "срібло". Трійку лідерів замкнув ще один француз Фаб'єн Клод.

Йому несподівано для всіх вдалось показати набагато кращу швидкість за "нового короля біатлону" Йоханнеса Бьо, який також з однією хибою, але фінішував четвертим.

Результати

1. Йоханнес Дале (Норвегія)

2. Кантен Фійон-Майє (Франція)

3. Фаб'єн Клод (Франція)

...

30. Артем Прима

52. Антон Дудченко

68. Богдан Цимбал

74. Дмитро Підручний

87. Руслан Ткаленко

Хід гонки

Першим на старт у чоловічому спринті серед українців вийшов Антон Дудченко. Перше коло Дудченко проїхав у своєму темпі, але перший вогневий рубіж став "міцним горішком" для українця – одна хиба.

Артем Прима вийшов другий на трасу в українській збірній. Зі стрільбою Артем впорався на відмінно – перший "нуль" у гонці. Із однією хибою на "лежці" запам'ятався капітан України Дмитро Підручний. Лідер команди намагався швидко відстрілятись, але одного разу влучив у "молоко".

Таку традицію українців Дудченко на стійці не став підхоплювати – чисто. Такий вогневий рубіж значно покращить становище Антона у таблиці.

На стійку Прима під'їхав топ-15 найкращих, а чиста стрільба могла лише покращити його позиції. Але Артем вирішив взяти приклад з капітана команди та хотів швидко відпрацювати на рубежі. Така тактика була помилковою – один промах.

На другій стрільбі Підручний зібрався та видав нуль. На останньому колі лідер української збірної не був схожим сам на себе. Здавалось, що Дмитро не їде, а йде. Швидкість капітана різко впала. Цікаво, що стало причиною такого спаду по дистанції.

Молодий Богдан Цимбал показав класний рівень на першій стрільбі, закривши всі п'ять мішеней. Але відставання від лідера було близько 35 секунд. Другий вогневий рубіж не став таким вдалим для українця – одна хиба. Яка опустила біатлоніста з України ще на 20 позицій – 56.

Останнім у гонці стартував Руслан Ткаленко. Він вже на "лежці" двічі схибив та втратив майже всі шанси на потрапляння у переслідування. На другому рубежі ще три помилки.

За результатами спринту лише два українці відібрались у гонку переслідуванням. Ними стали Прима та Дудченко – 30 та 52 позиції відповідно. Цимбал потрапив у топ-70 – 68 місце. Підручний став аж 74-м, а останнім серед українців фінішував Ткаленко – 87.