Джордж Рассел замінить Хемілтона в Mercedes
Британський пілот Williams Джордж Расселл виступить на гран-прі Сахіра Формули-1 у складі іншої команди. Расселл сяде у болід німецької команди Mercedes.
Як повідомляє Формула-1, Расселл замінить семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.
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Причина появи Расселла у Mercedes – позитивний тест на COVID-19 у Льюїса Хемілтона. Він пропустить гонку.
Дякую Mercedes за те, що повірили в мене
Джордж Расселл розповів, що з натхненням чекає шансу спробувати себе в складі Mercedes.
"По-перше, я хочу сказати дякую всім у Williams за те, що дали мені цю можливість. Так, можливо, в цей вікенд я і буду носити гоночний комбінезон іншої команди, але я залишаюся гонщиком Williams і буду переживати за свою команду.
Я вважаю, що мені випала чудова нагода навчитися чомусь новому, працюючи з найкращою командою у Формулі-1 на цей момент, і повернутися назад у Williams, ставши краще і досвідченіше і намагаючись допомогти Williams поліпшити своє становище в чемпіонаті. І дякую Mercedes за те, що повірили в мене", – розповів Расселл.
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