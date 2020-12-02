Британський пілот Williams Джордж Расселл виступить на гран-прі Сахіра Формули-1 у складі іншої команди. Расселл сяде у болід німецької команди Mercedes.

Як повідомляє Формула-1, Расселл замінить семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.

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Причина появи Расселла у Mercedes – позитивний тест на COVID-19 у Льюїса Хемілтона. Він пропустить гонку.

BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand Prix



Jack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

Дякую Mercedes за те, що повірили в мене

Джордж Расселл розповів, що з натхненням чекає шансу спробувати себе в складі Mercedes.

"По-перше, я хочу сказати дякую всім у Williams за те, що дали мені цю можливість. Так, можливо, в цей вікенд я і буду носити гоночний комбінезон іншої команди, але я залишаюся гонщиком Williams і буду переживати за свою команду.

Я вважаю, що мені випала чудова нагода навчитися чомусь новому, працюючи з найкращою командою у Формулі-1 на цей момент, і повернутися назад у Williams, ставши краще і досвідченіше і намагаючись допомогти Williams поліпшити своє становище в чемпіонаті. І дякую Mercedes за те, що повірили в мене", – розповів Расселл.

Гран-прі Сахіра відбудеться у неділю, 6-го грудня.