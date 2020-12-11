ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого гравця і тренера року
ФІФА оголосила номінантів на ряд нагород, які будуть вручені за підсумками 2020 року. Переможців оголосять 17 грудня під час онлайн церемонії в Цюріху.
На високе звання претендують капітан Барселони Ліонель Мессі, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвад Баварії Роберт Левандовскі, пише 24 канал.
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Найбільш вдалим з футболістів представленої трійки рік вийшов для Левандовсі. Разом з Баварією 32-річний поляк виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
Також ФІФА опублікувала список з трьох фахівців-фіналістів, які претендують на звання найкращого тренера року.
Фіналістами The Best-2020 стали Марсело Б'єлса (Аргентина, Лідс), Ханс-Дітер Флік (Німеччина, Баварія) і Юрген Клопп (Німеччина, Ліверпуль).
Церемонія нагородження відбудеться в онлайн-форматі 17 грудня. У 2019 статуетку найкращому футболістові сезону вручили Мессі, який випередив Роналду і захисника Ліверпуля Вірджіла Ван Дейка.
Що відомо про "Золотий м'яч"
- Нагорода ФІФА відрізняється від призу "Золотий м'яч", який вручає французьке видання France Football.
- У липні France Football оголосив про скасування премії "Золотий м'яч" у 2020 році внаслідок "виняткових обставин, через які відсутні справедливі умови для вручення нагороди", маючи на увазі пандемію коронавірусу, що викликала припинення сезону в Європі на кілька місяців і перенесення чемпіонату Європи 2020 року на 2021 рік.
- "Золотий м'яч" не отримає володаря вперше з 1956 року.
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