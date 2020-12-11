ФІФА оголосила номінантів на ряд нагород, які будуть вручені за підсумками 2020 року. Переможців оголосять 17 грудня під час онлайн церемонії в Цюріху.

На високе звання претендують капітан Барселони Ліонель Мессі, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвад Баварії Роберт Левандовскі, пише 24 канал.

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Найбільш вдалим з футболістів представленої трійки рік вийшов для Левандовсі. Разом з Баварією 32-річний поляк виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Також ФІФА опублікувала список з трьох фахівців-фіналістів, які претендують на звання найкращого тренера року.

Фіналістами The Best-2020 стали Марсело Б'єлса (Аргентина, Лідс), Ханс-Дітер Флік (Німеччина, Баварія) і Юрген Клопп (Німеччина, Ліверпуль).

Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020



Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2 — FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020

Церемонія нагородження відбудеться в онлайн-форматі 17 грудня. У 2019 статуетку найкращому футболістові сезону вручили Мессі, який випередив Роналду і захисника Ліверпуля Вірджіла Ван Дейка.

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