Українські клуби заробили в єврокубках 83 мільйони євро: хто найбільше
За підсумками групової стадії єврокубків три українські учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи – Шахтар, Динамо і Зоря – сумарно заробили 83 мільйони євро.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Дивіться також Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія нанесла удар та відірвалася від України
Скільки заробив Шахтар
Найбільше на даний момент УЄФА виплатить Шахтарю – команда Луїша Каштру заробила трохи більше 43 мільйонів євро.
14,7 млн гірники отримають за участь на груповому етапі; 20,29 млн – за рахунок позиції в десятирічному рейтингу клубів УЄФА; 7,88 млн – безпосередньо за результати і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи і 0,2 млн –з маркетингового пулу.
Скільки заробило Динамо
Динамо заробило 35 мільйонів євро. Кияни також отримають 14,8 млн за участь в групі, 16 млн – по десятирічному історичному рейтингу, 4 млн – за виступ в групі і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи, і ті ж 0,2 млн – з маркетингового пулу.
Скільки заробила Зоря
Зоря в Лізі Європи заробила 4,69 мільйони євро. З них більше половини – 2,8 млн, луганська команда отримає тільки за участь на груповому етапі. Дві перемоги – над АЕКом і Лестером принесли Зорі 1,25 млн євро.
Інші клуби
Вилетівші у кваліфікації Ліги Європи Колос і Десна отримають від УЄФА 540 і 280 тисяч євро відповідно.
- Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня. Шахтар буде сіяним у першому кошику, Динамо – у другому. Обидва клуби, як представників однієї асоціації, розведуть при жеребкування, але вони зможуть зустрітися в наступних раундах, якщо туди проб'ються.
Поділитися новиною