За підсумками групової стадії єврокубків три українські учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи – Шахтар, Динамо і Зоря – сумарно заробили 83 мільйони євро.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Скільки заробив Шахтар

Найбільше на даний момент УЄФА виплатить Шахтарю – команда Луїша Каштру заробила трохи більше 43 мільйонів євро.

14,7 млн ​​гірники отримають за участь на груповому етапі; 20,29 млн – за рахунок позиції в десятирічному рейтингу клубів УЄФА; 7,88 млн – безпосередньо за результати і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи і 0,2 млн –з маркетингового пулу.

Скільки заробило Динамо

Динамо заробило 35 мільйонів євро. Кияни також отримають 14,8 млн за участь в групі, 16 млн – по десятирічному історичному рейтингу, 4 млн – за виступ в групі і вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи, і ті ж 0,2 млн – з маркетингового пулу.

До слова. Доходи Динамо і Шахтаря підраховані з урахуванням коштів, які клуби повинні будуть повернути УЄФА через наслідки коронавірусу.

Скільки заробила Зоря

Зоря в Лізі Європи заробила 4,69 мільйони євро. З них більше половини – 2,8 млн, луганська команда отримає тільки за участь на груповому етапі. Дві перемоги – над АЕКом і Лестером принесли Зорі 1,25 млн євро.

Інші клуби

Вилетівші у кваліфікації Ліги Європи Колос і Десна отримають від УЄФА 540 і 280 тисяч євро відповідно.