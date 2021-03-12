Динамо і Шахтар програли в ЛЄ, невдача українських біатлоністів: топ-новини спорту 11 березня

Українські клуби Динамо та Шахтар зіграли свої матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, а українські біатлоністи невдало виступили в Чехії. Огляд головних новини спорту за 11 березня читайте у дайджесті Спорт 24.

Динамо і Шахтар програли в Лізі Європи

Першим у бій вступило київське Динамо, яке приймало іспанський Віляьрреал. Поєдинок у Києві завершився сухою поразкою Динамо 0:2.

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Вільярреал відкрив рахунок у грі в середині першого тайму. Після навісу з кутового Алькасер завдав дотепного удару, проте Шапаренко вибив з лінії воріт.

Та атака "жовтої субмарини" знайшла продовження. Морено отримав передачу у штрафному киян та прострілив на Торреса. Той переправив м'яч у ворота й вивів гостей вперед.

По перерві гол у Динамо прийшов знову з лівого флангу. Педраса виконав навіс й Морено завдав удар головою, з яким Бушан впорався. Та першим на добиванні був Альбіоль. Ветеран іспанського футболу переправив м'яч у сітку.

Згодом свій матч зіграв донецький Шахтар. Підопічні Луїша Каштру в Римі протистояли Ромі. Поєдинок завершився поразкою українського клубу з рахунком 3:0.

Римський клуб відкрив рахунок у першому таймі. Пеллегріні втік за спини оборонців та переграв Анатолія Трубіна. По перерві Ель-Шаараві подвоїв перевагу "вовків". Він легко обіграв двох захисників та перекинув голкіпера.

Третій м'яч на рахунку Манчіні, який відзначився голом після кутового.

Невдача українських біатлоністів

У чеському Нове-Мєсто, у четвер, 11 березня, розпочався 9 етап Кубка світу з біатлону-2020/2021. Українські біатлоністи не змогли потрапити навіть у топ-30.

Найкращий результат з українців продемонстрував Дмитро Підручний. Він не закрив по одній мішені на двох вогневих рубежах і посів 36 місце. Артем Прима, хоч і стріляв чисто, однак на дистанції рухався не надто швидко. Прима показав 44 час.

Результати гонки

У підсумку тільки Підручний і Прима увійшли у топ-60 та стартують у гонці переслідування.

1. Кантен Фійон-Має (Франція)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія)

3. Лукас Хоффер (Італія)

...

36. Дмитро Підручний (Україна)

44. Артем Прима (Україна)

86 Богдан Цимбал (Україна)

87. Антон Дудченко (Україна)

93. Артем Тищенко (Україна)

КДК покарав Олімпік

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) виніс рішення після скандального матчу Олімпік – Шахтар, який відбувся 6 березня на стадіоні "Динамо" в Києві. Покарали як Олімпік, так і сам стадіон.

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КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту. Зокрема,

клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті та на післяматчевому флеш-інтерв’ю;

крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог.

За результатами розгляду КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.

Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.

КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.

Повернення Редкача

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач офіційно проведе перший бій у 2021 році. Українець не виходив у ринг після поразки Денні Гарсії у січні 2020 року.

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Іван Редкач проведе бій проти Реджиса Прогрейса. Поєдинок відбудеться 17 квітня в Атланті (США).

Організацією поєдинку займеться компанія Triller Fight Club, яка нещодавно виграла торги по бою Теофімо Лопес – Джордж Камбосос.

Бій українця відбудеться в андеркарті поєдинку Джейка Пола проти Бена Аскрена.