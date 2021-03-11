Ліга Європи: результати матчів 1/8 фіналу та відео голів
Ліга Європи сезону-2020/2021 продовжилася 11 березня матчами 1/8 фіналу. Огляд усіх матчів та відео голів 1/8 фіналу в матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Аяк – Янг Бойз 3:0
Гол: Классен, 62, Тадич, 82, Броббі, 90+2
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Динамо – Вільярреал 0:2
Голи: Торрес, 30, Альбіоль, 52
Динамо – Вільярреал відеоогляд
Манчестер Юнайтед – Мілан 1:1
Голи: Траоре, 50 – К'єр, 90+2
Манчестер Юнайтед – Мілан відеоогляд
Славія Прага – Рейнджерс 1:1
Голи: Станчу, 7 – Хеландер, 36
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