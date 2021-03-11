Ліга Європи сезону-2020/2021 продовжилася 11 березня матчами 1/8 фіналу. Огляд усіх матчів та відео голів 1/8 фіналу в матеріалі Спорт 24.

Аяк – Янг Бойз 3:0

Гол: Классен, 62, Тадич, 82, Броббі, 90+2

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Динамо – Вільярреал 0:2

Голи: Торрес, 30, Альбіоль, 52

Динамо – Вільярреал відеоогляд

Манчестер Юнайтед – Мілан 1:1

Голи: Траоре, 50 – К'єр, 90+2

Манчестер Юнайтед – Мілан відеоогляд

Славія Прага – Рейнджерс 1:1

Голи: Станчу, 7 – Хеландер, 36