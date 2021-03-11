У чеському Нове-Мєсто, у четвер, 11 березня, розпочався 9 етап Кубка світу з біатлону-2020/2021. Перемогу у чоловічій спринтерській гонці здобув француз Кантен Фійон-Має.

Результати гонки

1. Кантен Фійон-Має (Франція)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія)

3. Лукас Хоффер (Італія)

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36. Дмитро Підручний (Україна)

44. Артем Прима (Україна)

86 Богдан Цимбал (Україна)

87. Антон Дудченко (Україна)

93. Артем Тищенко (Україна)

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Хід гонки

Запорукою перемоги Фійон-Має стала влучна стрільба (10 точних пострілів) та відмінна дистанційна швидкість. Друге місце посів Тар'єй Бьо, якого француз випередив на 11 секунд.

Третій час несподівано продемонстрував італієць Лукас Хоффер. Він програв Фійону-Має всього 14 секунд.

Українські біатлоністи, на жаль, не змогли поборотися за нагороди і навіть не потрапили у топ-30.

Найкращий результат з українців продемонстрував капітан команди Дмитро Підручний. Він не закрив по одній мішені на двох вогневих рубежах і посів 36 місце.

Артем Прима, хоч і стріляв чисто, однак на дистанції рухався не надто швидко. Прима показав 44 час.

У підсумку тільки Підручний і Прима увійшли у топ-60 та стартують у гонці переслідування.

Богдан Цимбал з трьома промахами та Антон Дудченко з двома штрафними колами фінішували поряд. Богдан – 86 місце, а Дудченко – 87.

Артем Тищенко допустив усього один промах, однак сильно програв на дистанції. Тищенко посів 93 сходинку.